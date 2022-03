Rotterdam vangt op korte termijn 1000 Oekraïense vluchtelingen op

In Rotterdam worden op korte termijn ongeveer 1000 Oekraïense vluchtelingen opgevangen, maakte de gemeente vrijdag bekend. De bedoeling is dat in de regio Rotterdam-Rijnmond in totaal 2000 opvangplekken worden gerealiseerd, waarvan Rotterdam dan de helft voor haar rekening neemt.

Er zijn al twee riviercruiseschepen gehuurd voor de meest acute opvang en andere opvangmogelijkheden worden op dit moment met spoed bekeken. Ook maakt de gemeente “graag gebruik van de gastvrijheid van Rotterdammers”, aldus de gemeente in een verklaring.

De gemeente wijst erop dat het Rijk de eerste opvangplekken voor vluchtelingen uit het oorlogsgebied heeft geregeld. Zij worden de komende dagen ondergebracht in Amsterdam, Ede, Den Haag, Zaanstad en Haarlem. “De vluchtelingen die zich daarna melden, worden in elders in het land opgevangen. Ook in de regio Rotterdam”, aldus de gemeente.

Op verschillende plekken in het land worden momenteel vluchtelingen opgevangen. Op legerplaats Harskamp in de gemeente Ede is ruimte voor 950 mensen. Donderdag meldde Amsterdam dat er in Zuidoost 92 vluchtelingen werden opgevangen, maar dat op termijn gemikt wordt op 200 à 300 opvangplekken in de hoofdstad. Vrijdagochtend arriveerden er ongeveer 50 Oekraïners in Waddinxveen. Zij zijn opgevangen in een sporthal. De gemeente daar kijkt nog naar opvangmogelijkheden voor de langere termijn.

Het Rotterdamse college zegt “diep geraakt” te zijn door de inval van het Russische leger in Oekraïne. “Wij keuren het geweld tegen de inwoners van Oekraïne in de grootst mogelijke bewoordingen af”, aldus wethouder Vincent Karremans van Integratie. “Rotterdam spreekt niet alleen haar sympathie uit naar de betrokkenen maar wil ook helpen door Oekraïense vluchtelingen op te vangen in onze stad die weet wat het is om slachtoffer te zijn van oorlogsgeweld. Dat gevoel leeft ook in de Rotterdamse samenleving: veel Rotterdammers bieden hulp aan en zijn bijvoorbeeld bereid om vluchtelingen thuis op te vangen.”

Rotterdam heeft een speciaal telefoonnummer in het leven geroepen waar Rotterdammers die een kamer of woning willen aanbieden zich kunnen melden. Dit nummer is vanaf maandag in de lucht.