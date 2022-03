Rotterdam start opspuiten land voor groene bedrijven

Op de Tweede Maasvlakte in Rotterdam is begonnen met het opspuiten van 55 hectare nieuw land. Het is voor bedrijven die hernieuwbare brandstoffen en chemische producten maken uit reststoffen. Door dit soort bedrijven bij elkaar te vestigen kunnen ze gebruikmaken van dezelfde infrastructuur, zoals buisleidingen, meldt het Rotterdams Havenbedrijf.

Waterbouwbedrijf Van Oord spuit in totaal 5 miljoen kubieke meter zand op in het zuidelijke deel van de Prinses Alexiahaven. Dat werk moet in juli klaar zijn, waarna het zand dan nog een halfjaar moet inklinken voordat er gebouwd kan worden. Het nieuwe land komt ruim 6 meter boven NAP te liggen.

Aanleiding voor het opspuiten van het terrein is dat het Finse bedrijf UPM onlangs bekendmaakte dat het zich alleen nog op Rotterdam richt als locatie voor een nieuwe raffinaderij van biobrandstoffen. De beslissing van UPM over de nieuwe fabriek wordt niet voor het eind van dit jaar verwacht, maar de aanleg van het terrein gaat door ook als bedrijf onverhoopt besluit zich niet op deze plek te vestigen.

Op de Tweede Maasvlakte is volgens het Havenbedrijf nog ruimte voor uitbreiding van de containeroverslag en activiteiten die passen in de groene overgangsstrategie van de haven, zoals de productie van groene waterstof, het aan land halen van windenergie van zee en de productie van hernieuwbare brandstoffen.

Op andere plekken in het havengebied is ook nog ruimte, maar dat zijn vooral kleinere terreinen. Ook zullen in de loop van de tijd verschillende terreinen herontwikkeld worden.