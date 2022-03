Vluchten Rotterdams vliegveld vertraagd door korte stroomstoring

Een handvol vluchten op Rotterdam The Hague Airport (RTHA) is vertraagd door een korte stroomstoring in de terminal begin woensdagmiddag. De stroomstoring begon iets voor 13.15 uur en was drie kwartier later weer opgelost, laat het vliegveld weten.

Door de stroomstoring konden honderden passagiers tijdelijk niet inchecken, boarden naar het vliegtuig en de bagage van drie teruggekeerde vliegtuigen kon niet worden afgehandeld. In totaal hadden reizigers van zes vliegtuigen te maken met de storing. Iets voor 14.00 uur konden de eerste passagiers weer boarden voor de geplande vluchten naar Salzburg en Istanbul. De vertrekkende vluchten zijn tussen de 45 en 60 minuten vertraagd door de storing.

De oorzaak van de stroomstoring is nog onbekend, de luchthaven laat weten hier onderzoek naar te doen.