Ook in hoger beroep 18 jaar cel voor moord op ex-vriendin

De 32-jarige Stephan K. uit Barendrecht is donderdag in hoger beroep opnieuw veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien jaar voor de moord op zijn ex-vriendin. De 29-jarige vrouw werd eind 2018 dood in haar woning in Rotterdam gevonden.

K. heeft de vrouw in de woonkamer vermoord en het levenloze lichaam naar de keuken versleept om daar een gaspit open te draaien. Dit alles gebeurde terwijl haar 2-jarige dochtertje in haar kamertje lag te slapen. De ouders vonden hun dode dochter de volgende ochtend, toen zij op hun kleindochter kwamen oppassen. Het meisje bleef ongedeerd.

Het slachtoffer had een week eerder de relatie met de man verbroken, nadat was uitgekomen dat hij haar had voorgelogen en financieel benadeeld. Het hof in Den Haag acht moord bewezen, omdat K. in de periode daarvoor veelvuldig op internet had gezocht naar methoden om iemand te doden zonder sporen achter te laten en had gelogen over zijn alibi.

Het hof achtte de man volledig toerekeningsvatbaar. Zijn persoonlijkheidsstoornis, bestaande uit borderline en antisociale trekken, is volgens het hof niet van invloed geweest op zijn handelen.