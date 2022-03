Rotterdam vangt Oekraïense vluchtelingen op in sporthal Wielewaal in Charlois, waar een noodopvang en doorstroomlocatie is ingericht met een capaciteit van driehonderd opvangplekken. Van daaruit worden ze zo snel mogelijk ondergebracht op twee door de gemeente gehuurde riviercruiseschepen en in hotels in de stad. Andere opvangmogelijkheden worden momenteel met spoed bekeken, aldus de gemeente donderdag.

Volgens een woordvoerster zijn er sinds de start van de opvang in sporthal Wielewaal op dinsdag tot woensdagmiddag minstens 130 Oekraïners aangekomen. Rotterdammers die onderdak willen bieden aan vluchtelingen kunnen zich melden bij de gemeente, maar die hulp wordt vooralsnog niet ingezet. “Van opvang bij particulieren is tot dusver nog geen sprake, ze worden nu nog ondergebracht in gemeentelocaties”, aldus de zegsvrouw.

Rotterdam zegde vorige week toe zo’n duizend Oekraïense vluchtelingen op te zullen vangen. Dat is de helft van het totale aantal van 2000 opvangplekken in de regio Rotterdam-Rijnmond.