Door een schietpartij in een woning aan de Van Vredenburchlaan in Bergschenhoek (Zuid-Holland) is vrijdagavond een vrouw zwaargewond geraakt. De politie laat weten nog op zoek te zijn naar de dader.

Het schietincident vond rond 23.20 uur plaats. Verschillende hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend.