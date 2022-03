Vier jaar cel voor brandstichting tijdens Coolsingelrellen

De rechtbank in Rotterdam heeft dinsdag een 39-jarige Rotterdammer veroordeeld tot vier jaar cel voor zijn betrokkenheid bij brandstichting tijdens de coronarellen op de Rotterdamse Coolsingel op 19 november vorig jaar. Door de brand ging een politieauto in vlammen op en ontstond forse schade aan het monumentale Erasmushuis. Het ging om een levensgevaarlijke brand, aldus de rechtbank, die ruim boven de strafeis van 36 maanden van het Openbaar Ministerie uitging.

De verdachte heeft tijdens de extreem gewelddadige rellen een brandende fakkel aan een onbekend gebleven persoon gegeven. Die stak daarmee de politieauto in brand. De veroordeelde Rotterdammer filmde de brandstichting “juichend” met zijn telefoon. Hij heeft een opruiende rol gespeeld, oordeelt de rechtbank.

De feiten zijn zo ernstig dat de rechtbank een hogere straf dan geëist noodzakelijk vindt. Ook de schade is meegewogen én het zeer uitgebreide strafblad van de man. In het vonnis wees de rechtbank er verder op dat de verdachte pas verantwoordelijkheid voor zijn daden heeft genomen nadat de politie het videomateriaal op zijn telefoon had beschreven.

De politieauto stond nabij een wooncomplex. Volgens de brandweer had de brand daarnaar kunnen overslaan. Als het tot een evacuatie zou zijn gekomen, zou dit een levensgevaarlijke operatie zijn geweest. De roet- en glasschade aan het Erasmushuis, een kantoorgebouw, is door de eigenaar geraamd op ruim 300.000 euro.

In het vonnis wees de rechtbank onder meer op de impact die de geweldsorgie in Rotterdam op politiemensen heeft gehad. De politie werd in het nauw gedreven en zag zich genoodzaakt te schieten. Er vielen vijf gewonden. In totaal hield de politie 73 mensen aan. Een aantal van hen is al veroordeeld.

Naast de opgelegde celstraf moet de verdachte duizenden euro’s schadevergoeding betalen, aan zowel de eigenaar van het Erasmusgebouw als aan de politie.