Door een vechtpartij bij een woning in de wijk Oud Krispijn in Dordrecht is een man zwaargewond geraakt. Agenten troffen hem bloedend aan in een voortuin aan de Krispijnseweg. Een 50-jarige Dordtenaar is bij het huis aangehouden op verdenking van poging tot doodslag, laat de politie in de nacht van zaterdag op zondag weten.

Het slachtoffer is afgevoerd naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de aanleiding van de vechtpartij.