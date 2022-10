Drie Schiedammers aangehouden na mogelijke beschieting woning

Drie mannen van 32, 37 en 39 jaar oud uit Schiedam zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de mogelijke beschieting van een woning in hun woonplaats. Dat meldt de politie zondag.

Zaterdagavond rond 21.30 uur kreeg de politie een melding van een harde knal aan de Olympiaweg. Mogelijk zou er een woning beschoten zijn. De politie startte meteen een onderzoek, dat leidde naar de verdachten. Ook trof de politie een vuurwapen aan in een woning in Schiedam. Dit wapen is in beslag genomen.

De verdachten zitten nog vast en hun rol wordt onderzocht.