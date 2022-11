Twee mannen gewond die op elkaar instaken bij ruzie in Hoogvliet

In de Curcumastraat in Hoogvliet zijn twee mannen gewond geraakt bij een steekpartij waarbij zij op elkaar instaken, meldt de politie.

Een van de twee betrokkenen, een 40-jarige Rotterdammer stond in de nacht van vrijdag op zaterdag kort voor 03.00 uur in een achtertuin toen daar een groepje mannen binnenstapte. Er volgde een woordenwisseling waarna over en weer werd gestoken.

De vermoedelijke andere betrokkene wist aanvankelijk te ontkomen, maar hij meldde zich later in het ziekenhuis om zich te laten behandelen aan meerdere steekwonden. Ook de man in de tuin moest naar het ziekenhuis voor behandeling.

Het onderzoek naar de toedracht loopt nog, de politie vraagt getuigen zich te melden. De mannen zijn nog niet aangehouden.