Het koningspaar bij NLdoet in Wijktuin Noordhove

Koning Willem Alexander en Koningin Maxima hebben, in hun rol als beschermpaar van het Oranje Fonds, met NLdoet vrijwilligerswerk gedaan bij Piëzo. Ze hebben, samen met andere vrijwilligers, tuinmeubelen geschilderd en nieuwe moestuinbakken geplaatst in Wijktuin Noordhove.

NLdoet is de grootste vrijwilligersactie van Nederland en nodigt iedereen uit om een dagje het verschil te maken en ertoe te doen! Voor deze dag bij Wijktuin Noordhove hebben zich tien extra vrijwilligers ingeschreven, onder andere via ICT-bedrijf Promax. Medewerkers doen daar ieder jaar met NLdoet vrijwilligerswerk.

Wijktuin Noordhove heeft schooltuintjes van gemeente Zoetermeer en een sociale groente- en bloementuin waar mensen met elkaar in de tuin werken, eenieder naar eigen vermogen, kennis en kunde. Een belangrijk doel van de tuin is dat de opbrengst ten goede komt aan de mensen die dit hard kunnen gebruiken. Zij kunnen in het teeltseizoen (mei – oktober) gratis of tegen een kleine vergoeding gebruik maken van de opbrengst.

Door het vrijwilligerswerk van velen is de tuin nu klaar voor het seizoen.