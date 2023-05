Kom alles te weten over het halen van je motorrijbewijs

Wil je graag met de motor leren rijden, maar ben je nog niet bekend met wat daar allemaal bij komt kijken? Wanneer je ervan uitgaat dat het halen van een motorrijbewijs vergelijkbaar is met een autorijbewijs, heb je het goed mis. Er zijn veel verschillende motorrijtuigen en diverse rijbewijzen die bepalen welk voertuig je wel of niet mag besturen. Verder komt er nog veel meer kijken bij de weg naar je motorrijbewijs. Kom te weten wat er allemaal op je pad kan komen tijdens het behalen van je motorrijbewijs. Laat je vooral niet afschrikken door wat er allemaal bij komt kijken, want het is het dubbel en dwars waard!

Hoe ziet de weg naar het rijbewijs eruit?

Is het halen van een motorrijbewijs te vergelijken met het halen van een autorijbewijs? Niet echt. De weg naar een motorrijbewijs is iets complexer. In tegenstelling tot de autorijlessen, die je vanaf 16,5 jaar mag volgen, het theorie examen, vanaf 16 jaar, en het praktijkexamen dat je vanaf 17 jaar mag afleggen, zit het bij een motorrijbewijs anders. Er zijn drie verschillende rijbewijzen die elk behoren tot een ander motorvoertuig. Het A1 rijbewijs, dat behoort tot de lichte motoren, bestaat uit diverse examens. Je kunt vanaf 17 jaar beginnen met lessen voor een A1 rijbewijs. Vanaf je 18 kun je deelnemen aan het praktijkexamen. Voor het behalen van een A1 motorrijbewijs moet je zowel het theorie examen als beide praktijkexamens behalen. Het eerste praktijkexamen is het AVB examen. Dit gaat over de voertuigbeheersing. Het tweede examen, AVD, gaat over verkeersdeelname.

Het A2 motorrijbewijs behoort tot de middelzware motoren. Vanaf je 20e mag je deelnemen aan zowel het AVB als het AVD praktijkexamen voor een A2 motorrijbewijs. Het laatste rijbewijs behoort tot de zware motoren. Om op je 22e een A motorrijbewijs te halen moet je over een behaald AVB examen en minimaal 2 jaar rijervaring op een A2 motorrijbewijs beschikken. Een andere optie is om vanaf je 24 deel te nemen aan alle drie de examens voor een A-motorrijbewijs.

Ga op zoek naar een motorrijschool

Je weet hoe de weg naar een motorrijbewijs eruitziet. Nu is het tijd om op zoek te gaan naar jouw ideale rijschool! Zoek een rijschool die een beetje in de buurt is, dat scheelt een hoop. Voor mensen die wonen in de streek Delfland is een motorrijschool in de omgeving van Delft ideaal. Niet alleen voor de reistijd maar ook tijdens de lessen. Je bent bekend in de omgeving en dit zorgt vaak voor meer rust tijdens de rijlessen.

Ga op zoek naar een school waar je je prettig bij voelt en waar je het goed met de rijinstructeur kunt vinden. Het is belangrijk om vertrouwen te hebben in de instructeur, zodat je op je best kunt presteren. Om er zeker van te zijn dat het een “perfect match” is tussen jou en de rijschool, kun je een proefles aanvragen. Zo ervaar je hoe het is om een les te volgen bij de rijschool en kom je erachter of motorrijden überhaupt wel iets voor jou is. Klikt het wel tussen jou en de rijschool? Dan heb je jouw motorrijschool in Delft gevonden!

Zo zien de lessen eruit

Voordat je begint met het volgen van je rijlessen doe je er goed aan je hier eerst over in te lezen. Het klinkt best spannend om direct op een motorvoertuig te klimmen en zonder enige ervaring te gaan rijden. Maak je geen zorgen! De meeste rijscholen kiezen ervoor om bij de eerste les de leerling achterop de motor te zetten. Samen rijden jullie naar een oefenterrein. In de meeste gevallen mag je na de eerste les direct op de motor klimmen om voor het eerst zelf te rijden op het oefenterrein.

Je komt de eerste lessen niet van het oefenterrein af. Het oefenterrein is bedoeld om kennis te maken met de motor en het onder controle houden ervan. Je leert via 12 verschillende oefeningen in 4 clusters om de motor te besturen en onder controle te houden. Dit varieert van het oefenen met optrekken, stoppen, achteruit inparkeren en snelle oefeningen. Wanneer je het onder controle houden van de motor beheerst, kun je deelnemen aan het AVB praktijkexamen. Na het behalen van het AVB examen, ook wel voertuigbeheersing, kun je voor het eerst de openbare weg op. Na genoeg lessen in het verkeer en een behaald theorie examen kun je gaan deelnemen aan het AVD, ook wel verkeersdeelname, en ga je afrijden.

Voorbereiding is cruciaal voor je examens

Nu je bekend bent met de indeling van de rijlessen is het ten slotte tijd om je te gaan voorbereiden op de examens. Voor het behalen van zowel het theorie-examen als beide praktijkexamens is het belangrijk dat je voldoende oefening en/of lessen hebt gehad. Door middel van het oefenen zal je de leerstof sneller tot je nemen en gemakkelijker deelnemen aan het verkeer.

Wil jij vol vertrouwen en goed voorbereid je rijexamen ingaan? Kies dan voor Rijschool Hero, dé rijschool die jou helpt bij het behalen van je rijbewijs. Neem vandaag nog contact op en zet de eerste stap naar veilig en zelfverzekerd deelname aan het verkeer.