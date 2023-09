GL en PvdA ‘fuseren’ in Zuid-Holland en zijn nu grootste partij

GroenLinks en PvdA hebben in de Provinciale Staten van Zuid-Holland hun fracties samengevoegd en zijn vanaf nu de grootste partij met negen zetels. Volgens GroenLinkser Sinan Özkaya, die fractievoorzitter van GroenLinks-PvdA wordt, geeft dat ‘verenigd links’ meer slagkracht en invloed in de Staten. “We bundelen onze krachten en kunnen zo straks meer voor elkaar krijgen”, aldus Özkaya, die de ‘fusie’ een “diepgewortelde wens” van de leden noemt.

Sinds de Provinciale Statenverkiezingen van begin dit jaar werken de twee linkse partijen al nauw samen in Zuid-Holland. GroenLinks (vijf zetels) en PvdA (vier) zijn samen in de coalitie gekomen, met BBB, VVD (beide acht zetels) en CDA (vier). Vorige week lekte uit dat GroenLinks en PvdA hun al langer bestaande plannen om samen door te gaan nu omzetten in een ‘fusie’ van beide fracties.

“We zijn met deze stap de grootste fractie in de provincie, waardoor we ook meer impact hebben op alle zaken waar de provincie over gaat”, aldus Adem Negash, die fractievoorzitter van PvdA was en nu doorgaat als vicevoorzitter van de gezamenlijke fractie. Volgens Negash bleek de afgelopen maanden dat er nauwelijks verschil zit tussen de politieke waardes van beide fracties. “Door onze invalshoeken te combineren, komen we tot verrijkte inzichten. In een tijd van politieke versplintering laten wij bovendien zien dat het ook anders kan.” PvdA-Statenlid Lars Klappe omschreef het woensdag tijdens de laatste Statenvergadering met twee aparte fracties zo: “alleen ga je snel, maar samen kom je verder”.

De BBB en VVD hebben beide twee gedeputeerden in het college en dat geldt nu ook voor GroenLinks-PvdA: Berend Potjer en Anne Koning. Het CDA levert één gedeputeerde. De Zuid-Hollandse Staten bestaat uit 55 leden en telt nu veertien fracties en één groep, van de uit de GroenLinks-fractie gezette Debora Fernald.

In de Eerste Kamer hebben GroenLinks en PvdA al een gezamenlijke fractie. Voor de komende Tweede Kamerverkiezingen trekken de linkse partijen ook samen op. Frans Timmermans voert de kandidatenlijst van GroenLinks-PvdA aan.

In de provincie Zeeland vormen de twee partijen al wat langer een gezamenlijke fractie, die daar uit zes leden bestaat. In enkele andere provincies, waaronder Noord-Holland en Noord-Brabant, werken GroenLinks en PvdA nauw samen. Daar zijn echter geen plannen om de fracties samen te voegen.