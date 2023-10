Politie houdt twee 17-jarigen aan voor steekpartij Rotterdam

Twee jongens van 17 jaar zijn de afgelopen dagen aangehouden in Rotterdam en Arnhem. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij een steekpartij in Rotterdam op 6 oktober. Daar werd rond 04.30 uur een 19-jarige man zwaargewond aangetroffen in het Museumpark in de Rozentuin, aan het Melkkoppad.

Het slachtoffer bleek meerdere steekwonden te hebben opgelopen en werd naar het ziekenhuis gebracht. Uit politieonderzoek kwamen de twee 17-jarige verdachten naar voren. Ze zitten voorlopig vast en worden verhoord, laat de politie weten.