BBB in Zuid-Holland stemt om ’trucje’ tegen alle voorstellen FVD

De BBB-fractie in Zuid-Holland is van plan om voorlopig tegen alle voorstellen te stemmen waar Forum voor Democratie in de Provinciale Staten mee komt, ongeacht de inhoud daarvan. De BBB doet dit als reactie op de Statenvergadering van woensdag. De coalitiepartij stemde toen tegen een motie van FVD waarin het college werd opgeroepen om geen vergunningen in te trekken of te weigeren op grond van stikstofemissies.

Forum voor Democratie, dat twee zetels heeft in Zuid-Holland, legde dit uit als een stem tegen de boeren. “De BBB pretendeert er voor de boeren te zijn, maar geeft vervolgens niet thuis”, zei Statenlid Robin Westdijk in een filmpje dat kort na de stemming door FVD op X werd gepubliceerd. “Krankzinnig en bizar.” De partij zette foto’s van de stemuitslag online en riep daarbij op om bij de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november “keihard af te rekenen met het antiboerenbeleid”.

De BBB voelde zich door alle commotie op social media genoodzaakt om op X een verklaring te geven over de keuze om tegen de motie te stemmen. Volgens de partij was de inhoud “vaag en onvolledig”, zou de vervuilende industrie “nog meer ruimte” krijgen en gaat het voorstel “in tegen de wet”. In het Zuid-Hollandse coalitieakkoord staat dat in deze collegeperiode geen gedwongen uitkoop ten behoeve van stikstofreductie plaatsvindt, wat de motie volgens BBB al min of meer overbodig maakte.

Volgens de Zuid-Hollandse fractie is de gang van zaken een “trucje” van FVD om te suggereren dat de BBB tegen de “eigen boeren” zou stemmen. Enkele maanden geleden reageerde BBB ook al geïrriteerd toen in een video sprake zou zijn van “framing” door FVD van een BBB-gedeputeerde.

Caroline van der Plas, de fractievoorzitter van BBB in de Tweede Kamer, publiceerde donderdag een video op X waarin ze haar visie geeft op de gebeurtenissen in Zuid-Holland. “Houd er ook rekening mee dat het campagnetijd is. Dit soort moties worden expres ingediend, wetende dat BBB vanwege coalitieverplichtingen tegen moet stemmen”, aldus Van der Plas tegen haar volgers. “Bewaar alsjeblieft de kalmte en laat je niet gek maken door dit soort moties.” Mariëtte van Leeuwen, een van de gedeputeerden van BBB in de provincie, schreef op X: “trots op mijn fractie van BBB Zuid-Holland dat ze als relatieve nieuwelingen zich niet laten verleiden tot reacties van hetzelfde niveau”.