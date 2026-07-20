EDE - Woensdagochtend 15 juli zijn in vijf woningen in Ede onder andere digitale gegevensdragers, een balletjespistool en een wapenstok in beslag genomen.

De instappen zijn onderdeel van een onderzoek naar meerdere minderjarigen die zich vermoedelijk schuldig maken aan (online) fraude en criminele uitbuiting.

De afgelopen periode kreeg de politie meerdere aangiftes binnen van aankoopfraude via Marktplaats. De aangiftes waren reden om verder onderzoek te doen. Gegevensdragers van de personen die mogelijk betrokken zijn, zijn hiervoor in beslag genomen. Het vermoeden is dat zij ook andere minderjarigen ronselden om hieraan mee te werken, bijvoorbeeld door hun bankrekening te laten misbruiken als geldezel. Dit is een vorm van criminele uitbuiting.

Ook had de politie de informatie dat verschillende personen de beschikking hadden over zeer realistische balletjespistolen, die ook op de openbare weg zijn getoond. Deze balletjespistolen zijn niet van echt te onderscheiden en kunnen daarom gebruikt worden om mee te dreigen. Naar aanleiding van deze informatie waren ook deze balletjespistolen een reden om door te pakken.

Geldezels

Criminelen proberen anderen op een sluwe manier te strikken voor kleine klusjes of bijvoorbeeld als geldezel. Zij willen namelijk zelf anoniem blijven om niet gepakt te worden. Het ronselen gebeurt vaak op straat, op het schoolplein of via Snapchat. Met allerlei beloftes en smoesjes worden de jongeren overgehaald om hun bankpas en pincode af te staan. Vervolgens storten slachtoffers van internetoplichting geld op de rekening van deze geldezels. Hiermee maakt een geldezel zich vaak onbewust schuldig aan het witwassen van illegaal geld en blijft de crimineel anoniem.

Praat erover

Wijkagent Bert de Pater: “Iedereen kan worden geronseld als geldezel en zo worden misbruikt door criminelen. Maar we zien vaak dat juist jongeren hierbij worden betrokken. Als je eenmaal hieraan meewerkt is het lastig om te stoppen. Juist daarom is het belangrijk om hierover te praten met iemand die je vertrouwt. Ook kun je altijd terecht bij mij als wijkagent of een van de andere jeugd- of wijkagenten in jouw buurt.”

Vervolgonderzoek

Heb je informatie over dit onderwerp of maak jij je zorgen om iemand die mogelijk ook slachtoffer is geworden van criminele uitbuiting? Neem dan contact op met jouw wijkagent. Mogelijk leidt dit tot aanhoudingen in de toekomst.

Bron: Politie.nl