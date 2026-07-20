Argentinië houdt ondanks verloren WK-finale nationale feestdag

BUENOS AIRES (ANP/DPA) - In Argentinië wordt een nationale feestdag afgekondigd zodra het Argentijnse elftal een moment voor de huldiging heeft gekozen. Dat schrijft president Javier Milei op X naar aanleiding van de door Argentinië van Spanje verloren WK-finale (0-1), zondagavond in New York.

Argentinië moest het in de verlenging tegen Spanje afleggen na een langverwacht doelpunt van Ferran Torres. Het Argentijnse elftal kreeg vrijwel geen kans tegen de Spanjaarden; het land wist geen enkel schot op doel te lossen.

Na de wedstrijd braken in Buenos Aires opstootjes uit met de politie, toen voetbalfans stenen en flessen richting de ordediensten gooiden. Daarbij raakten zowel voetbalfans als agenten gewond. Een vijftiental mensen werd opgepakt.

Onduidelijk is wanneer de huldiging zal zijn; het team moet eerst terugkomen uit de Verenigde Staten.