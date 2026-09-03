LUNTEREN – Op woensdagavond 3 september ’26 rond 20.00 uur is in een woning aan de Dassenlaan in Lunteren door de politie een flinke hoeveelheid flitspoeder (flashmengsel) en zwaar illegaal vuurwerk aangetroffen bij een huiszoeking. Uit voorzorg zijn drie woningen direct ontruimd. Volgens de politie was het genoeg om een woning volledig te verwoesten.

De brandweer, de ambulancedienst en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwamen ter plaatse. Een EOD-specialist onderzocht het huis en de tuin en schuur. Brandweerlieden en ambulancepersoneel stonden stand-by voor het geval er iets mis zou gaan.

De EOD nam het flitspoeder en het zware illegale vuurwerk mee om het op een veilige plek gecontroleerd tot ontploffing te brengen.

De bewoners van de drie ontruimde huizen mochten rond 21.30 uur weer terug naar hun woning. De jongeman die het vuurwerk in huis zou hebben, was niet aanwezig en zal later door de politie worden gehoord.

Het thuis maken van flashmengsels is zeer gevaarlijk en is in Nederland verboden volgens de Wet wapens en munitie.