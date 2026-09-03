Ongeveer 4300 mensen hebben woensdag een laatste eer bewezen aan de overleden Noorse koning Harald. Dat zijn er een paar honderd meer dan op dinsdag, de eerste dag waarop de kist toegankelijk was voor het publiek in de paleiskapel in Oslo. Dat laat het paleis weten aan persbureau NTB.

Tot de dag van de uitvaart, woensdag 9 september, kunnen de Noren tussen 10.00 en 18.00 uur langs de kist van Harald lopen. Vanaf het moment waarop de paleiskapel zijn deuren opende, staat tijdens de openingsuren een rij voor het paleis. Het paleis laat weten dat iedereen die om sluitingstijd in de rij staat alsnog de kapel mag bezoeken.

Tot aan de uitvaart zal er voldoende capaciteit zijn om zo'n 45.000 mensen de gelegenheid te geven om bij de kist van Harald afscheid te nemen.