15 waarschuwingen voor trekkers zonder kentekenplaat in Drenthe

ASSEN (ANP) - Tijdens de Drentse 'stikstofmars' van woensdag hebben 15 mensen een officiële politiewaarschuwing gehad voor het rijden zonder kentekenplaat. Die waarschuwing staat geregistreerd in de politiesystemen. "Ze hebben geen boete gekregen", laat een woordvoerder van de politie Noord-Nederland weten. "Bij een volgende overtreding zal dat (in principe) wel het geval zijn."

Honderden boeren reden woensdag de hele dag langs alle gemeentehuizen in Drenthe om te vragen om steun en politieke actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. De verschillende colonnes eindigden bij het provinciehuis in Assen. De politie liet woensdagavond al weten een aantal trekkers van de weg te hebben gehaald vanwege het rijden zonder nummerplaat, maar om hoeveel tractoren het ging, was toen nog niet duidelijk.

Ook werd één keer geconstateerd dat iemand reed met een afgeplakt kenteken. "De persoon is hierop aangesproken waarna het kenteken weer leesbaar is gemaakt", aldus de woordvoerder. Ook deze persoon kreeg geen boete.