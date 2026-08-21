Orgel Joke vond gecanceld WK-optreden ook wel een opluchting

Orgel Joke heeft gemengde gevoelens over het feit dat haar WK-optreden niet doorging doordat het Nederlands elftal werd uitgeschakeld. Dat vertelt de 77-jarige orgelcoryfee vrijdag in de Volkskrant.

"Het was natuurlijk wel een teleurstelling dat mijn optreden op het WK in Amerika niet doorging. We hadden alles ervoor in orde gemaakt. Werkvergunning, tickets, hotels, we hadden mijn keyboard speciaal oranje gemaakt", vertelt ze. "Maar toen won Marokko van Nederland."

Toch was het ergens ook een opluchting, voegt zij daar meteen aan toe: "Ik hou niet van vliegen, ik heb nooit langer dan vier uur in een vliegtuig gezeten, nooit verder dan Turkije." Haar favoriete vliegbestemming is Spanje, bekent ze ook: "In Spanje voel ik me thuis. Ik weet niet wat het is, het voelt alsof ik daar vandaan kom. Ik zeg weleens tegen mijn kinderen: als ik er niet meer ben, strooi me dan daar maar uit."

De Vlaardingse vindt zichzelf ondanks alle succes, optredens en aandacht helemaal geen BN'er. "Ik voel me niets bijzonders", zegt ze met klem. "Maar ik heb gewoon de gunfactor en blijkbaar vinden de jongelui het prachtig. Ik speelde op de Vierdaagsefeesten in Nijmegen, daar was dertienduizend man. Ik heb wel honderd selfies moeten nemen. Er stonden mensen bij het hek op me te wachten, die drukten elkaar gewoon klem. Jongens, alsjeblieft, zei ik, ik vind dit gewoon eng; ik neem heus voor iedereen de tijd."