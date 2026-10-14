LandelijkBuitenlandPolitiek
Entertainment
Gezondheid
Zakelijk
Sport
Vnieuws
NL12
Over ons
Spelletjes

18 Ajax-fans opgepakt in Kroatië voor wedstrijd Conference League

14 okt , 9:13Landelijk
anp141026073 1
ANP
Voeg toe als voorkeursbron op Google
SPLIT (ANP) - In het Kroatische Split zijn achttien Ajax-supporters opgepakt, melden Kroatische media. De club uit Amsterdam speelt daar donderdag een wedstrijd tegen Hajduk Split in de Conference League.
Op beelden van onder meer nieuwssite Tportal is te zien dat de supporters dinsdag werden opgepakt op een terras in het centrum van Split. Naar verluidt zouden ze wapens bij zich hebben. Op de terrastafels zijn stenen blokken te zien.
Volgens de onlinekrant index.hr ging het om een preventieve actie en was het de bedoeling om te voorkomen dat de Amsterdamse fans in conflict zouden komen met de aanhangers van de lokale club.
De wedstrijd tussen Ajax en Hajduk Split wordt donderdag om 18.45 uur gespeeld.
loading

Loading