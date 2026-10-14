Koning Filip ontvangt donderdag de Oekraïense president Volodimir Zelensky in het Koninklijk Paleis in Brussel. Dat heeft het Belgische hof woensdag bekendgemaakt. Volgens Belga komt Zelensky rond 16.00 uur op audiëntie.

Het is niet de eerste keer dat Filip en Zelensky elkaar zien in het paleis sinds de Russische invasie van Oekraïne. Begin 2023, in het voorjaar van 2024 en 2025 en op 18 juni van dit jaar ontmoetten de twee elkaar daar al.

De laatste keer was de Oekraïense president in Brussel voor de EU-top, waar de oorlog op de agenda stond.