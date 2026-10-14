LandelijkBuitenlandPolitiek
Entertainment
Gezondheid
Zakelijk
Sport
Vnieuws
NL12
Over ons
Spelletjes

Filip ontvangt Oekraïense president Zelensky donderdag op paleis

14 okt , 9:05Koningshuis
anp141026071 1
Voeg toe als voorkeursbron op Google
Koning Filip ontvangt donderdag de Oekraïense president Volodimir Zelensky in het Koninklijk Paleis in Brussel. Dat heeft het Belgische hof woensdag bekendgemaakt. Volgens Belga komt Zelensky rond 16.00 uur op audiëntie.
Het is niet de eerste keer dat Filip en Zelensky elkaar zien in het paleis sinds de Russische invasie van Oekraïne. Begin 2023, in het voorjaar van 2024 en 2025 en op 18 juni van dit jaar ontmoetten de twee elkaar daar al.
De laatste keer was de Oekraïense president in Brussel voor de EU-top, waar de oorlog op de agenda stond.
loading

Loading