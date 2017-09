Sommige uitvaartondernemingen gaan letterlijk over lijken

We willen het graag zo goed doen: de uitvaart van een dierbare. Hierdoor zijn we geneigd diep in de buidel te tasten waardoor we al snel een speelbal zijn van de commercie. Besparingskoninging en journalist Marieke Henselmans, auteur van het boek ‘Laat je niet kisten door de commercie’, doet een boekje open over de uitvaartbranche. “Iedereen wil een unieke en warme uitvaart en dan krijg je een soort standaard uitvaart die ook nog eens twee keer te duur is.”

Sinds de lancering van haar boek deze week met ervaringsverhalen over uitvaarten, wantoestanden in de uitvaartbranche en tips hoe een uitvaart (betaalbaar) te regelen, stromen de reacties binnen. Deze zijn op zijn zachts gezegd niet allemaal positief. Ze is inmiddels al voor ‘lijkenprikker’ uitgemaakt door een uitvaartmaatschappij. Het lijkt alsof Marieke met haar boek een taboe doorbreekt. Vorig jaar werd ze door het eenmalige glossy magazine DOOD benaderd of ze een artikel wilde schrijven over hoe je zo goedkoop mogelijk een uitvaart kunt regelen. “Voor mij gaat het niet om het geld, maar als er iemand overleden is, spelen emoties een grote rol. We willen het beste voor onze dierbare die overleden is. Vanuit emotie grijp je dan naar je portemonnee. Als het inderdaad zo is dat als je voor een uitvaart veel geld betaalt, dat het dan ook mooier en beter is, prima. Maar die garantie heb je niet. Als je pech hebt, is het én duur én stom en niet passend bij je eigen wens en die van de overledene.”

Toen ze het artikel schreef, dacht ze meteen: dit is een boek. “Toen mijn moeder vorig jaar overleed, was ik een natte krant door slaapgebrek en alle emoties. Op zo’n moment voel je je overgeleverd aan je eigen emoties. Ik deed maar wat en zo stapt iedereen er in. Je belt een uitvaartonderneming en die zal alles wel weten. Ik wilde een praktisch boek schrijven, met tips over wat handig is. Ook staan er veel ervaringsverhalen van mensen in, zowel positieve als verschrikkelijke. Zo is daar het verhaal van een dochter van wie de moeder was overleden. Ze wist zeker dat haar moeder een aanvullende verzekering had, maar toen ze belde met de verzekeringsmaatschappij wisten ze van niets. Zij weer terugbellen, terwijl je op dat moment totaal niet in de stemming bent voor dit soort telefoontjes. Na veel heen en weer bellen bleek dat moeder inderdaad een verzekering had. Als dochter niet goed had opgelet, had ze dik moeten betalen.”

“Medewerkers worden beoordeeld op hoe aardig je bent en hoeveel je omzet”

De slechte ervaringen zijn meestal met de grote verzekeringsmaatschappijen, want daar werken mensen met targets, aldus Marieke. “De uitvaartverzorgers van de verzekeraars zijn gewoon verkopers. Dan gaat het om geld en niet om mensen. Ik heb contact gehad met een jongen die bij zo’n verzekeraar gewerkt heeft. Die kon het niet meer aan en is voor zichzelf begonnen. Hij kreeg bonussen als hij flink had omgezet. Ze ontslaan mensen die daar niet in mee willen gaan. Naar buiten toe roepen ze dat ze ontzorgen en nog meer van dat soort foldertaal. Maar ondertussen worden medewerkers beoordeeld op hoe aardig je bent en hoeveel je omzet.”

Volgens Marieke is geld een vervelend onderwerp en de dood nog irritanter. Mensen weten vaak niet hoe ze verzekerd zijn en waar de papieren liggen. Daarbij zijn ze niet voorbereid op een uitvaart. Welke tips heeft Marieke voor ons als we een uitvaart moeten regelen?