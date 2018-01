A16 dicht na kettingbotsing

De snelweg A16 richting Rotterdam is zaterdagmiddag afgesloten na een kettingbotsing. Het ongeluk waarbij volgens de VID onder meer een vrachtwagen betrokken was, vond plaats ter hoogte van het knooppunt Ridderkerk. Volgens de veiligheidsregio zijn er verscheidene mensen gewond geraakt die door hulpdiensten uit hun voertuig moeten worden bevrijd.

De VerkeersInformatieDienst meldt op basis van een weginspecteur dat er een persoon is overleden. De weg blijft nog lang dicht. Ook omdat de politie nog onderzoek moet doen. De parallelbaan is wel gedeeltelijk open waardoor het verkeer er mondjesmaat langs kan. Verkeer dat achter het ongeluk vaststond kon rond 15.30 uur worden weggeleid, aldus Rijkswaterstaat. Rond die tijd stond het verkeer vast over een afstand van 13 kilometer.

De VID adviseert automobilisten de A16 te mijden. Omrijden is eigenlijk niet mogelijk, aldus een woordvoerster. De Heinenoordtunnel op de A29 is in de richting Rotterdam dicht wegens werkzaamheden. Rijkswaterstaat adviseert mensen bij Breda de A59, A27 en daarna de A15 te volgen. Omrijden via Utrecht kan ook.