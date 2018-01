Met deze tips word je 130 jaar oud

Gezond oud worden, wie wil dat nou niet? Volgens hoogleraar gerontologie Andrea Maier aan de Vrije Universiteit en University of Melbourne kunnen we over een aantal decennia honderddertig jaar oud worden. De meeste mensen houden echter te weinig rekening met hoe ze ouder worden. “Elke maand krijgen we een lang weekend erbij, zo hard stijgt de levensverwachting.”

Volgens Maier wil niemand oud zijn. “Wat we hier eigenlijk mee zeggen, is dat we niet krakkemikkig oud willen worden en afhankelijk willen zijn. Iedereen wil ’zijn dingen’ kunnen blijven doen.” Te weinig mensen houden zich echter bezig met de toekomst en wat de consequenties zijn van de keuzes die zij nu maken. “We zijn niet bezig met het aspect hoe we ouder willen worden.”

Zo weten we volgens Maier allemaal dat meer bewegen goed is, zowel voor nu als ook voor later. “Het is voor veel mensen heel lastig om beweging te integreren in hun leven. Ook weten we dat overgewicht een veroorzaker is van ouderdomsziektes. Toch vinden we het lastig om minder te eten. Steeds meer mensen kampen met overgewicht.”

Investeer in de toekomst

Waarom vinden we het zo lastig om te veranderen en keuzes te maken die onze gezondheid bevorderen? “Ik merk dat ook aan mezelf. Ik heb ook niet altijd de motivatie om weer naar de sportschool te gaan. Maar ik weet wat de consequenties zijn en ben meer met de toekomst bezig. Ik investeer als het ware in de toekomst. Het is belangrijk dat slecht gedrag niet beloond wordt, dat we weten wat de consequenties zijn van ons gedrag en dat we ons bewuster gaan voeden en meer bewegen.”

Volgens Maier worden we nog geen honderddertig jaar, omdat we ons gedrag niet als het probleem zien. We mogen ook meer verantwoordelijkheid nemen voor ons gedrag. “Neem roken. Roken is heel schadelijk: je huidskleur verandert, je longen worden zwart, je krijgt meer rimpels en ziet er ouder oud. Toch stoppen we niet met roken. Waarom doen we daar als maatschappij niet meer aan?”

Dertig procent van een lang leven wordt bepaald door genen, zeventig procent hebben we zelf in de hand, aldus Maier. “Een derde van de meisjes die nu geboren worden, zullen honderd worden.”

Tips op gezond stokoud te worden

Wat kunnen we zelf doen om gezond honderddertig jaar oud te worden? “Natuurlijke beweging is aan te raden, zoals de trap nemen in plaats van de lift. Ook op één been tanden poetsen, door je knieën buigen en je ogen sluiten, is een gezonde keuze, die ook geen geld en tijd kost. Eet van een klein bord, waardoor je sneller een vol gevoel hebt en dus minder eet. Verder is het belangrijk om positief in het leven te staan en dat er iets of iemand is waarvoor je in de ochtend je bed uitkomt.”

Het duurt nog een aantal decennia voordat we honderddertig kunnen worden. “Ik sluit zelfs niet uit dat we wellicht tweehonderd kunnen worden, maar het is belangrijk dat dit in goede gezondheid gebeurt. Wie het leven een acht geeft, leeft langer.”