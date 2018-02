Koperdiefstal op spoor naar dieptepunt

Het aantal gevallen van koperdiefstal op het spoor is vorig jaar gedaald tot het laagste punt in tien jaar tijd. ProRail registreerde 130 gevallen van diefstal of pogingen daartoe. Het jaar ervoor waren dat er nog 176.

De spoorbeheerder zegt dat de daling te danken is aan de vele maatregelen, zoals hekken, nachtelijke surveillances met honden en camera’s met infrarood en bewegingsmelder. Ook wordt bij vernieuwing van het spoor het koper waar het kan vervangen door het veel goedkopere aluminium en worden omwonenden opgeroepen verdachte situaties te melden.

Voor de dieven kan lukraak knippen van koperdraden erg gevaarlijk zijn: ,,Als je de verkeerde kabel pakt, blijft er vrij weinig van je over. Op het spoor stroomt 1500 tot 3000 volt door de kabels, bij contact kan dit fataal zijn. Als je ’t er al levend vanaf brengt, is de kans groot dat je ernstige brandwonden oploopt aan je handen of aan je gezicht. Het is idioterie als je bedenkt dat het ook nog eens weinig oplevert. Je riskeert je leven voor een habbekrats”, aldus ProRail.

Ruim 1400 treinen liepen vorig jaar vertraging op door koperdiefstal. Het kostte de spoorbeheerder meer dan 550.000 euro om de schade te herstellen.