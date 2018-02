5x de origineelste dates voor valentijn

Het is bijna zover: valentijn; de dag waarop de liefde centraal staat. Het ideale moment om eropuit te gaan met je geliefde. Heb je echter geen zin in een standaard diner voor twee? We zetten de origineelste ideeën voor dates voor Valentijnsdag op een rij.

Een letterlijke blind date

Valentijn draait volledig om jullie tweeën. Het is de dag waarop jullie volop van elkaars verhalen willen genieten en niet afgeleid willen worden door omgevingsfactoren. Een hapje eten bij C-taste in Amsterdam kan hiervoor zorgen. Wat is er dan zo speciaal aan dit restaurant, vraag je je mogelijk af? Je dineert er in het pikkedonker! Ideaal als je snel bloost.

Treed voor een dag in het huwelijksbootje

Lijkt het je leuk om in het huwelijksbootje te treden, maar is het nog te vroeg om je voor je hele leven te binden aan je geliefde? Goed nieuws! Het is niet langer nodig om naar Las Vegas af te reizen om voor een dag getrouwd te zijn. Ook in Amsterdam is het mogelijk. Bij Wed and Walk kan je (nep)trouwen met alles erop en eraan: van bruidsjurken tot geloftes en van ringen uitwisselen tot onvergetelijke kiekjes schieten. Let op: reserveren is verplicht.

In de zeventiende eeuw waren ze allesbehalve preuts

Erotiek is van alle tijden. Zo waren ze in de zeventiende eeuw allesbehalve preuts. Hoe de liefde en erotiek er uitzag in de Gouden Eeuw, hoe vrouwen in de Gouden eeuw het spel van mode, make-up en versieren gebruikten én wat er gebeurde achter de gordijnen van de beddekoets worden op valentijn uit de doeken gedaan in het Muiderslot in Muiden.

Gevangen door de liefde

Romantisch dineren in een cel. Het klinkt vermoedelijk vreemd in je oren, maar in de koepelgevangenis in Arnhem moet het op Valentijnsdag werkelijkheid worden. Je kunt je met je geliefde laten opsluiten in een cel om samen te genieten van een driegangendiner. Voorafgaand geeft pianist Jan Vayne een miniconcert en sing en songwriter Colin Hoeve zal voor ieder koepel een persoonlijk liedje schrijven. Let op: wees er snel bij, want er zijn nog maar een paar cellen beschikbaar.

Vlinders hoog in de lucht

Geniet op valentijn op de Domtoren in Utrecht van romantiek, een adembenemend uitzicht én kom meer te weten over Utrecht. De rondleiding wordt afgesloten in stijl, namelijk met een glaasje bubbels in de sfeervol verlichte Michaëlskapel. Dat is weer eens iets anders dan dineren bij kaarslicht.

Lees ook: