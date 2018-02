Hulp voor overstekende carnavalsvierders

Carnavalsvierders worden de komende dagen in de gaten gehouden bij het spoor. Niet iedereen is zich bewust van de gevaren aldaar, zeker niet met een slok op. Daarom surveilleren de incidentenbestrijders van spoorbeheerder ProRail en de politie tijdens carnaval extra langs het spoor en bewaken ze de perrons. Ook vervoerders, zoals Veolia en NS, zijn extra alert.

Zondag is er extra begeleiding bij spoorwegovergangen in Boxmeer (ofwel Geitenbok) en dinsdag in Cuijk (Nölersriek). De hulp is er niet alleen voor de beschonken carnavalsvierder zelf. Als er te veel mensen te dicht bij het spoor komen, kunnen de surveillanten meteen ingrijpen en zo ongelukken en verstoringen van het treinverkeer verkomen.

Op veel stations lopen extra mensen rond die contact hebben met personeel in de trein. Zo kunnen ze bij grote drukte een seintje geven aan de machinist zodat die heel langzaam het station binnenrijdt.