Lijsttrekkers vallen Baudet aan over racisme

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet kreeg er vrijdagavond flink van langs tijdens het landelijke lijsttrekkersdebat over Amsterdam. Volgens D66-voorman Alexander Pechtold maakt hij zich schuldig aan discriminatie op basis van geloof, maar ook ,,geslacht, geaardheid en ras”.

De gemoederen liepen hoog op tijdens het debat, waarin onder anderen Pechtold en PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher van de gelegenheid gebruik maakten Baudet aan te vallen op de ophef over een uitspraak van de nummer twee op de lijst van FVD in Amsterdam. Yernaz Ramautarsing zou in een interview hebben gesteld dat er een verband is tussen IQ en volkeren. De FVD-leider schreeuwde vervolgens dat ,,deze demonisering nu moet stoppen” en riep het kandidaat-raadslid erbij op het podium om tekst en uitleg te geven. Die werd daarop van het podium weggestuurd.