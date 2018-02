Priesters geschorst na meldingen van misbruik

Sinds 2010 heeft de Rooms Katholieke Kerk in Nederland twaalf priesters geschorst en twee priesters ontheven uit hun ambt na meldingen van seksueel misbruik van minderjarigen. Dat zegt een woordvoerster van de RKK naar aanleiding van een onderzoek van Zembla en dat woensdag wordt uitgezonden. Het is voor het eerst dat er cijfers naar buiten komen over maatregelen tegen priesters.

In 2010 werd de commissie-Deetman ingesteld die onderzoek deed naar seksueel misbruik door geestelijken. Sindsdien is ook een preventiebeleid ontwikkeld en zijn aanbevelingen voor genoegdoening aan de slachtoffers.

Als er een vermoeden is van strafbare feiten doet de RKK aangifte bij het Openbaar Ministerie, aldus de woordvoerster. Dit is in enkele gevallen ook gedaan, maar zij kon geen exacte cijfers geven.