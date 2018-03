Een land is maar eens in de vijftien tot twintig jaar lid van de Veiligheidsraad. Er zijn tien tijdelijke leden en vijf vaste leden met veto-recht (Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk, Rusland en China).

Het is aanleiding voor premier Mark Rutte om af te reizen naar New York. Ook de minister van Buitenlandse Zaken zal vermoedelijk die kant opgaan. De voorzitter van de Veiligheidsraad kan een prominente rol spelen op het wereldtoneel als er een grote crisis uitbreekt.

Nederland is vanaf donderdag een maand voorzitter van de Veiligheidsraad van de VN. Het is een hoogtepunt in het een jaar durende Nederlandse lidmaatschap van het machtige orgaan.

article

1054240

NEW YORK (ANP) - Nederland is vanaf donderdag een maand voorzitter van de Veiligheidsraad van de VN. Het is een hoogtepunt in het een jaar durende Nederlandse lidmaatschap van het machtige orgaan.

https://nieuws.nl/algemeen/20180301/nederland-maand-voorzitter-veiligheidsraad/

https://cdn.nieuws.nl/media/2018/03/01063515/nederland-maand-voorzitter-veiligheidsraad.jpg

Landelijk