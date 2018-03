Achttien jaar cel voor Posbankmoord

Het gerechtshof in Arnhem heeft donderdag twee mannen in hoger beroep veroordeeld tot achttien jaar cel wegens de moord op de 44-jarige Alex Wiegmink uit Drempt.

Het slachtoffer werd op 20 januari 2003 tijdens een rondje hardlopen op de Posbank in Rheden doodgeschoten. Niet veel later werd zijn verkoolde lichaam teruggevonden in zijn uitgebrande auto in het Brabantse Erp. De zaak werd bekend als de Posbankmoord.

De moord op huisschilder Wiegmink bleef lang onopgelost. In november 2016 besteedde het programma Opsporing Verzocht aandacht aan de vorderingen in het zogeheten coldcase-onderzoek. Verdachte Frank S. (57) uit Boekel kreeg last van zijn geweten, meldde zich bij de politie en legde een bekentenis af. Direct daarop arresteerde de politie verdachte Souris R. (44) uit Veghel.

De rechtbank veroordeelde S. en R. tot respectievelijk veertien en zestien jaar cel, wegens doodslag. In hoger beroep eiste het Openbaar Ministerie tegen beiden zestien jaar cel, wegens gekwalificeerde doodslag. Het hof acht moord bewezen en legde daarom een hogere straf op.