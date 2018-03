Zelfverklaarde maat Van der Sloot doodgestoken

Een man die eerder claimde dat hij Joran van der Sloot hielp bij het laten verdwijnen van de stoffelijke resten van de Amerikaanse Natalee Holloway is doodgestoken. De politie zei dat de 32-jarige John Christopher Ludwick een vrouw probeerde te ontvoeren in Port Charlotte in Florida. Zij wist een mes van haar belager af te pakken en stak hem daarmee in de buik.

Ludwick werd daarna naar een ziekenhuis vervoerd. Daar is hij aan zijn verwondingen bezweken. Volgens de Amerikaanse zender CBS was Ludwick verliefd op de vrouw, maar werden zijn gevoelens niet beantwoord. Zij wordt niet vervolgd.

Natalee Holloway verdween in mei 2005 spoorloos tijdens een vakantie met studievrienden op Aruba. Ze werd voor het laatst gezien in gezelschap van Joran van der Sloot. Hij zit in Peru voor de moord op de studente Stephany Flores een gevangenisstraf uit.

In de documentaireserie ‘De Verdwijning van Natalee Holloway’ beweerde Ludwick dat Van der Sloot hem 1500 dollar had betaald om de stoffelijke resten van Natalee Holloway op te graven en daarna te laten verdwijnen.