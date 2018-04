Danique Bossers en Don Ceder lijken in een aantal opzichten op elkaar: ze zijn beide jong, ambitieus en runnen een succesvol bedrijf. Ze hebben allebei hard gewerkt om te komen waar ze nu zijn. Wat is het geheim achter hun succes?

Danique Bossers (25) heeft van jongs af aan een passie voor kleding gehad. Ze ging met haar vader naar het confectiecentrum. Rond haar twintigste is ze via Facebook shirtjes en kettinkjes gaan verkopen. Na negen maanden was het tijd voor een B.V.: Most Wanted. “Ik heb inmiddels twee winkels, een webshop, een sieradenmerk en ik ben bezig met het schrijven een boek.”

“Ik had als kind schema’s in mijn kledingkast hangen”

Kleding en ondernemen zijn echte passies van Danique. “Ik had als kind schema’s in mijn kledingkast hangen, zodat ik nooit dezelfde outfits aan had. Ik zag weleens een modetrend voorbijkomen, die of niet verkrijgbaar was in Nederland of te duur was. Ik zag een gat in de markt: het verkopen van betaalbare trendy items.”

Danique was twintig jaar toen ze begon. “Ik heb de eerste drie jaar hard gewerkt, maar ging nog wel af en toe uit. De laatste twee jaar heb ik echt veel moeten laten. Soms zie ik vriendinnen maandenlang niet. Het bedrijf is keihard gegroeid. Ik heb meer personeel en ga veel naar het buitenland. Ik ben 24/7 met mijn werk bezig. Ik heb geen weekenden dat ik thuis op de bank lig.”

“Blijf doorzetten, ook al verdien je nog niets”

Wat is Danique haar lesson learned? “Mensen vragen mij vaak: ‘hoe kan het dat je zoveel succes hebt, hoe doe je dat?’ Als je echt iets wilt, moet je de eerste jaren al je tijd, geld en aandacht erin stoppen. Blijf doorzetten, ook al verdien je nog niets. Veel mensen beginnen met iets, maar haken na een paar maanden af, omdat ze vinden dat het niet opschiet. Het gaat om honderd procent toewijding, zeker als je, zoals ik, vanaf nul begint.”

Don Ceder (28) ziet zichzelf nog steeds als de jongen van de Bijlmer, waar hij jaren geleden begon met het bijstaan van mensen met belastingvragen of het schrijven van een brief. Inmiddels weten mensen vanuit het hele land zijn bedrijf Ceder Advocatuur te vinden. “Het is gigantisch druk, ik moet gaan uitbreiden.”

“Veel advocaten halen hun neus op voor mensen met schulden”

Don heeft altijd een sterk rechtvaardigheidsgevoel gehad. “Ik maak me sterk voor mensen met incassoproblemen, want daar gebeurt veel wat niet klopt. Er worden miljoenen euro’s verdiend aan mensen die weinig geld hebben. Ik merkte dat veel advocaten hun neus ophalen voor mensen met schulden. Er zijn er weinig die zeggen: ‘ik wil mensen bijstaan die financieel de grond in worden geduwd en dus ook niet de financiën hebben om een advocaat te betalen’.”

Hij noemt zichzelf gepassioneerd en heeft de afgelopen jaren geen moeite gehad om hele lange uren te maken. “Ik heb niet het gevoel dat ik iets mis. Als je doet wat je belangrijk vindt, geeft dat energie. Dan wil je daarmee doorgaan. Als je iets wilt bereiken, is het belangrijk waar je ‘ja’ tegen zegt. Maar nog belangrijker is het waar je ‘nee’ tegen zegt. Ik zeg best vaak ‘nee’, maar ik weet waar ik het voor doe.”

“Ik projecteer mijn gedrevenheid niet meer op anderen”

Wat is Don zijn lesson learned? “Ik heb geleerd dat ik mijn gedrevenheid voor een aantal onderwerpen niet op anderen moet projecteren. Iedereen heeft zijn of haar eigen interesses en gaat daar op een eigen manier mee om. Ik heb veel meer waardering gekregen voor de invalshoeken van anderen en geef mezelf nu meer de ruimte om die persoon te begrijpen in plaats van meteen een label op te plakken.”

