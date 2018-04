Een strandtent aan de boulevard in Scheveningen is verwoest door een grote brand. Het vuur in de Blue Lagoon aan de Strandweg werd donderdagochtend vroeg ontdekt.

De strandtent stond al ,,bijna volledig in brand”, toen de brandweer arriveerde, laat een woordvoerster weten. Met veel eenheden heeft de brandweer het vuur onder controle gekregen.

Ook heeft de brandweer kunnen voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastliggende strandtenten. Er raakte niemand gewond.