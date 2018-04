NAVO-topman op bezoek in Den Haag

NAVO-topman Jens Stoltenberg komt donderdag langs in Den Haag voor overleg met premier Mark Rutte. Ze hebben een werklunch in het Catshuis. Ze spreken onder meer over recente ontwikkelingen rond Rusland en Afghanistan en over terrorismebestrijding.

Ook de defensie-uitgaven komen aan de orde. De NAVO-landen hebben in 2014 afgesproken om in tien jaar de uitgaven voor defensie te verhogen naar 2 procent van het bruto binnenlands product. Ondanks een structurele verhoging van 1,5 miljard euro komt Nederland niet in de buurt van dat percentage.

Bij de lunch in de ambtswoning van de premier schuiven ook ministers Stef Blok (Buitenlandse Zaken) en Ank Bijleveld (Defensie) aan. Stoltenberg gaat ook langs bij de Eerste en Tweede Kamer. Hij heeft ook een gesprek met de vaste commissies voor Buitenlandse Zaken en Defensie en geeft een lezing op Leiden University College in Den Haag.

Het bezoek vindt plaats in aanloop naar de NAVO-top op 11 en 12 juli in Brussel.