Aanrijding op spoor Den Haag: uren vertraging

Een aanrijding met een persoon op het spoor tussen Den Haag en Leiden heeft zaterdagavond laat voor lichte chaos gezorgd. Het ongeluk gebeurde rond middernacht aan het einde van de reguliere dienstregeling. Daardoor konden honderden reizigers op stations als Leiden en Den Haag Centraal niet verder reizen. De NS zette wel bussen in, maar door het late tijdstip lukt dat maar beperkt en moesten reizigers lang wachten. Via Twitter klaagden zij flink over het gebrek aan informatie op de stations en het onjuiste reisadvies dat soms werd gegeven.

De NS noemde de situatie op Twitter ,,hectisch.” ,,De aanrijding kon niet op een slechter moment gebeuren.”