Zware crimineel moet langer in gevang blijven

Criminelen die zijn veroordeeld tot een celstraf van minimaal zes jaar komen in de toekomst mogelijk niet meer vanzelf na twee derde van hun straf vrij. Dat kondigt minister Sander Dekker (Veiligheid) aan in een interview met het AD.

,,We willen de geloofwaardigheid van opgelegde straffen vergroten”, zegt de VVD-minister over het wetsvoorstel dat hij dinsdag indient. ,,Als iemand na een vreselijk misdrijf achttien jaar krijgt, maar na twaalf jaar alweer buitenstaat, dan is dat moeilijk uit te leggen.”

Onder de huidige wet kan iemand die is veroordeeld tot 12 jaar cel al na 8 jaar vrijkomen. Door het nieuwe voorstel wordt dat 10 jaar, omdat de voorwaardelijke invrijheidstelling maximaal nog maar 2 jaar mag zijn. Gevangenen die zich tijdens hun straf misdragen moeten hun hele straftijd uitzitten.

Het plan kost 13 miljoen euro.