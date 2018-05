Katinka vindt het soms lastig om voluit van haar stiefkinderen te houden

Elke vier jaar komen er gemiddeld vijftigduizend nieuwe samengestelde gezinnen bij in Nederland. Katinka van der Schot heeft zowel ervaring met de positieve als negatieve kanten van een samengesteld gezin. In het kader van Moederdag spreken we haar hierover. “Soms lijkt er een band te zijn en dan opeens is het alsof we opnieuw beginnen.”

Katinka kreeg op haar 25ste een relatie met Hans*. Hij had twee zoontjes uit een eerdere relatie. “Mijn relatie met hem was mijn eerste bombardement tot moeder.” Zijn twee zoontjes waren elk weekend bij hen thuis. “Ik vond het meteen erg leuk om stiefmoeder te zijn. Ik had de vrijheid om met vriendinnen op pad te gaan, maar ik was bijna altijd bij het gezin. Ook kon ik meteen goed overweg met hun moeder.”

Toen Katinka en Hans vijf jaar een relatie hadden, kregen ze samen een dochter. Daarna volgden nog twee kinderen. “Voor de twee jongens was het krijgen van een zusje een groot cadeau. Ze namen haar mee naar school om haar aan iedereen te laten zien.” In 2010 zijn Katinka en Hans uit elkaar gegaan. Tot op de dag van vandaag heeft ze contact met haar twee stiefzonen en hun moeder. “Die horen nog steeds bij het gezin.”

“We zijn nog geen geheel”

Haar ex-partner heeft inmiddels een nieuwe vriendin die al een zoon (17) heeft uit een eerdere relatie. “Die zoon is heel hecht met onze dochters.” Katinka is vorig jaar getrouwd met Floris, die al een dochter (7) heeft uit een vorige relatie. “Zij komt een keer in de twee weken een weekend bij ons. Met Floris en de kinderen gaat het in golfbewegingen; we zijn nog geen geheel. Dat is echt een groeiproces. Soms lijkt er een band te zijn en dan opeens is het alsof we opnieuw beginnen.”

Iedereen is op zijn of haar gemak bij Katinka, maar niet iedereen bij elkaar. “Ik leer om iedereen de ruimte te geven. Ik vind dat iedereen het goed doet. Er zijn geen drama’s en ruzies, maar het kost wel tijd. Soms is het echt gezellig, maar het kan ook heel ongemakkelijk zijn. Ik heb een fijne band met de dochter van Floris. Ik ben niet zo aan het moederen met haar. Ik ga richting de overgang en ben blij dat mijn eigen kinderen groter worden.”

“Het voelt kwetsbaarder om voluit van mijn stiefkinderen te houden”

Katinka vindt het soms nog lastig om voluit van haar drie stiefkinderen te houden. “Het voelt kwetsbaarder, omdat ze uit mijn leven kunnen lopen. Ik ben voorzichtiger dan met mijn eigen kinderen.” Op het moment woont haar jongste zoon tijdelijk fulltime bij haar. “De gezinssituatie verandert continu. Het is heel dynamisch, omdat we een gezin hebben met een groot verschil in leeftijden, tussen de zeven en achttien jaar. Het is hierdoor wel lastig om uitjes en vakanties te plannen.”

Gaat ze nog iets speciaals doen met Moederdag? “Ik ben er niet met Moederdag. Op Moederdag sta ik stil bij het feit dat ik moeder mag zijn van mijn kinderen. Ze hebben me overigens nog niet gevraagd wat ik voor cadeau wil hebben…”

*Hans is een gefingeerde naam.

