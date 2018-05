Amsterdam neemt rigoureuze maatregelen tegen massatoerisme 

Wie weleens in Amsterdam komt, kan erover meepraten: het is in onze hoofdstad druk, heel druk. Het toekomstige stadsbestuur vindt dat de maat vol is en kondigt nieuwe, rigoureuze maatregelen aan om de drukte af te laten nemen. Zo gaat de toerismebelasting omhoog en wordt ‘pretvervoer’, zoals segways, bierfietsen en paardenkoetsen, teruggedrongen.

Het toekomstige stadsbestuur heeft een flinke lijst opgesteld aan maatregelen tegen de drukte. Een ding staat buiten kijf: de toerismebranche gaat er flink onder lijden.

Grote winkel- en restaurantketens worden geweerd

Het stadsbestuur wil onder meer dat op- en uitstapplaatsen van rondvaartboten uit het centrum verdwijnen. Verder krijgen gidsen die grote groepen toeristen rondleiden te maken met strengere regels. Touringcarbussen komen wat betreft de partijen Amsterdam niet meer in en grote winkel- en restaurantketens worden geweerd om monocultuur tegen te gaan.

Voor Amsterdammers die hun huis verhuren via Airbnb of vergelijkbare websites ziet het er niet rooskleurig uit. GroenLinks, D66, PvdA en SP willen dat Amsterdammers hun woningen nog maar dertig dagen per jaar verhuren. Voorheen was dat zestig dagen per jaar. Voor huiseigenaren met een woning in een overbelaste buurt zit het verhuren via Airbnb er helemaal niet meer in.

Geen cruiseschepen en hotelboten meer

Verder is het einde verhaal voor Passenger Terminal. Ook komt er een verbod op het openen van nieuwe alternatieve locaties voor de aanlegplek voor cruiseschepen. Tot slot mogen hotelboten niet langer in de stad aanleggen.

Het is opmerkelijk te noemen dat het stadsbestuur het coalitieakkoord al met de wereld deelt, omdat de onderhandelingen over het nieuwe stadsbestuur nog niet rond zijn.

“Toerisme komt op de tweede plaats”

Het bestuur laat weten niet per se als de doel te hebben om het toerisme te weren uit de stad, maar wel het aantal bezoekers terug te dringen. Het doel hiervan is dat Amsterdam leefbaar blijft. “De eerste functie van de stad is wonen, toerisme komt op de tweede plaats”, aldus GroenLinks-fractieleider Rutger Groot Wassink.

Naar verwachting brengen dit jaar 18 miljoen toeristen een bezoek aan Amsterdam en neemt dit aantal in 2025 toe tot 30 miljoen.

