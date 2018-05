“Er is een orgasmekloof tussen mannen en vrouwen”

Volgens professor Ellen Laan, onlangs benoemd tot hoogleraar seksuele gezondheid, is de vagina een geboortekanaal en geen seksueel orgaan. Er is volgens haar vanuit medisch oogpunt volop aandacht voor de gezondheid van de vagina, maar te weinig aandacht voor het seksuele plezier en de clitoris. “De penis is minder geschikt voor vrouwen om een orgasme te krijgen. Daar heb je handen en een tong voor nodig.”

Naast haar wetenschappelijk werk ziet Ellen twee dagen per week patiënten in het AMC. Dit zijn voornamelijk vrouwen. “De afdeling seksuologie is gespecialiseerd in complexe vulvaire pijnklachten. Daarnaast behandelen wij vrouwen met seksuele klachten die samenhangen met de behandeling van kanker. Als wij hen behandelen, dan richten we ons niet alleen op de conditie van de vaginawand, maar vooral ook op wat zij nodig hebben om seks weer prettig en opwindend te vinden.”

Seksualiteit als een van de grootste levensproblemen ervaren

Er mag volgens Ellen meer aandacht komen voor het seksueel welbevinden van vrouwen, met name vanuit artsen. “Hiermee bedoel ik dat de vraag ‘heeft u nog plezier aan seks?’ veel vaker gesteld mag worden. Veel oncologen vinden het spannend om dit ter sprake te brengen, terwijl patiënten dit wel willen bespreken. We weten uit onderzoek dat vrouwen en mannen die kanker hebben gehad vaak nog na tien jaar seksualiteit als een van de grootste levensproblemen ervaren.”

Tijdens de seksuele revolutie in de jaren 70 ging het niet over het seksuele plezier van vrouwen en anno 2018 nog steeds niet, aldus Ellen. “De verhouding klaarkomen voor elke vrijpartij is uit balans: 95 procent van de mannen komt altijd klaar tijdens partnerseks, tegen 65 procent van de vrouwen. Vrouwen trekken dus nog steeds aan het kortste eind. Heteroseks is te veel gericht op vaginale penetratie.”

“Seks gaat niet alleen maar om de penis in de vagina”

Ellen is van mening dat seks toe is aan een herdefiniëring. “Ik vind het niet oké dat er nog steeds zoveel ongelijkheid is tussen mannen en vrouwen. Seks gaat niet alleen maar om de penis in de vagina stoppen, maar om een ervaring die plaatsvindt onder gelijken met genegenheid. De focus ligt te veel op de penis en te weinig op de clitoris, die veel groter is dan we denken.”

Wat kunnen vrouwen hieraan doen? “Vrouwen letten vooral op het plezier van hun partner, ook tijdens one-night stands. Ze mogen veel assertiever zijn en zich richten op hun eigen plezier. Het is niet waar dat vrouwen minder van orgasmes zijn en meer van intimiteit. Veel vrouwen faken een orgasme. Ze mogen zeggen wat ze willen, zoals ‘wat je nu doet, wind mij niet op. Laten we wat anders doen.’”

Een gebrek aan zin in seks hebben, is een groot probleem onder vrouwen, aldus Ellen. “Dit komt niet omdat mannen meer testosteron hebben en dus anders zijn, maar omdat vrouwen minder plezier erin hebben. Mannen en vrouwen zijn vooral gelijk en bijna niet verschillend. We zijn in de maatschappij te gericht op de verschillen, ook op het gebied van seks. Daar mag echt verandering in komen.”

