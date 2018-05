Kinderen geven granaat WOII af bij receptie

Kinderen hebben woensdagavond in Roermond een projectiel gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Ze namen het explosief mee en gaven het af bij de receptie van een plaatselijke jachthaven. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is uitgerukt om het oorlogstuig onschadelijk te maken.

Een woordvoerder van de politie kon niet precies vertellen hoe de kinderen het explosief gevonden hebben. De granaat is tijdelijk op een stoep neergelegd, in de buurt van de jachthaven. In de buurt ligt een restaurant, maar dat hoeft volgens de woordvoerder niet ontruimd te worden.