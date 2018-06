Langere stakingen bij Maasveren

Schippers op de veerponten over de Maas tussen Gelderland en Noord-Brabant gaan het werk volgende week voor langere tijd neerleggen. Vakbond FNV Havens heeft dat dinsdag aangekondigd nadat overleg met de werkgever over een loonsverhoging voor de veermannen was mislukt.

De schippers voeren al anderhalve week actie en hebben al een paar dagen gestaakt na de ochtendspits en tot de avondspits. Ook scholieren werden nog overgezet.

FNV-onderhandelaar Cees Bos zegt dat de werknemers volgende week 48-uursstakingen gaan houden en dat er dan ook geen rekening meer zal worden gehouden met forensen en scholieren. Vanaf wanneer de veren aan wal blijven is nog niet precies bekend.

De veermannen zeggen dat ze al bijna tien jaar geen fatsoenlijke loonsverhoging hebben gehad. De stichting Maasveren kwam dinsdag met een beter loonbod maar dat was volgens de FNV nog lang niet voldoende.

De Maasveren varen bij Alem, Lith, Oijen, Megen en Appeltern. De vijf pontjes zijn van groot belang voor de inwoners van de kleine dorpen aan de Maas. Als ze niet varen moeten gebruikers ver omrijden.