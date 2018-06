Dirigent Bernard Haitink (89) valt op podium

Dirigent Bernard Haitink is vrijdagavond in Amsterdam gevallen na afloop van een concert dat hij gaf in het Concertgebouw. De 89-jarige dirigent viel op het podium tijdens het applaus.

Volgens het Koninklijk Concertgebouworkest gaat het naar omstandigheden goed met de maestro. ,,Hij is momenteel aan het herstellen in zijn hotel. Dit liet ons natuurlijk allemaal behoorlijke schrikken”, aldus het orkest waarvan Haitink eredirigent is.

Haitink gaf vrijdag zijn tweede van drie optredens deze week in het Concertgebouw, waar hij samen met het Concertgebouworkest de Negende Symfonie van Gustav Mahler ten gehore bracht. Ook voor zondag staat nog een voorstelling gepland.