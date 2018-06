Kritiek ambtenaren op nieuw ministeriegebouw

Te weinig werkplekken, een gebrek aan privacy, en een slechte sfeer. Het zijn slechts enkele van de vele genoemde klachten over de Rijnstraat 8, het overheidsgebouw in Den Haag waar sinds eind vorig jaar de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat in zijn gehuisvest.

Het Center for People and Buildings deed van augustus 2017 tot maart dit jaar onderzoek naar het gebouw, dat ruim 3000 werkplekken telt, voor zo’n 6000 werknemers. Het idee voor het gebouw was dat mensen vaker voor flexwerken zouden kiezen, bijvoorbeeld vanuit huis.

Hier vloeit ook meteen een van de meest gehoorde klachten uit voort: de drukte. Vooral op maandag, dinsdag en donderdag is het dringen geblazen, en na 8.30 uur is het lastig een werkplek te vinden bij collega’s in de buurt. ,,Krapte leidt tot ‘handdoekjes leggen’, waardoor werkplekken niet beschikbaar zijn en schaarste wordt ervaren’’, schrijven de onderzoekers.