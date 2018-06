Grote uitslaande brand op industrieterrein Barneveld

Bij een loods die achter een metaaltechniek bedrijf ligt op de Koningsbergenweg in Barneveld is maandagavond een brand uitgebroken, de melding van de brand kwam rond 20.39 uur binnen bij de meldkamer. De brand was zo heftig dat er al snel opgeschaald werd naar een grote brand, er was ook zware rookontwikkeling die richting Kootwijk- Kootwijkerbroek dreef. Dat meldt Barneveld.nieuws.nl.

Er waren diverse brandweereenheden aanwezig. De brand werd met man en macht bestreden, ook probeerden omstanders en personeelsleden te redden wat er te redden viel. Alles is in het werk gesteld om de panden rondom de brand te behouden.

Er zijn geen slachtoffers gevallen bij de brand. Hoe de brand kon ontstaan, is nog niet bekend.

