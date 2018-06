Vader houdt vast aan onschuld bij dood Diego

De vader van de tienjarige Diego die vorig jaar dood in de ouderlijke woning in Dordrecht is gevonden, blijft ontkennen dat hij iets te maken had met het overlijden van de jongen. De 39-jarige Marcel S. houdt voor de rechtbank in Rotterdam vast aan het verhaal dat hij ’s avonds op de bank in slaap is gevallen, ’s ochtends vroeg wakker schrok en zijn zoon dood vond.

S. belde op 1 maart vorig jaar in paniek de politie. Die zag de jongen aangekleed op het ouderlijk bed liggen. Volgens het Openbaar Ministerie heeft S. zijn zoon met voorbedachte rade om het leven gebracht door hem te verwurgen.

De rechtbank heeft S. dinsdag uitgebreid ondervraagd over zijn bewegingen in de bewuste nacht. Zowel zijn telefoon als die van Diego is de hele nacht actief geweest, maar S. zei dat niet te kunnen verklaren.