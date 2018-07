Populariteit online gokken flink in de lift

Online gokken is booming business. Inmiddels gokken tussen de zevenhonderdduizend en een miljoen Nederlanders regelmatig online. Het aanbod in casino games is de laatste jaren toegenomen. Daarnaast is het voor veel mensen een stuk gemakkelijker om achter hun computer een gokje te wagen dan in de auto te stappen naar een fysiek casino. Waarom is online gokken zo populair en wat maakt het aantrekkelijk?

De belangrijkste redenen die online gokken aantrekkelijk maken, zijn beschikbaarheid en gemak. Je hebt niet te maken met vervoer, reistijd en parkeerkosten. Je kan overal en altijd spelen. Dat is wel even wat anders dan met een vliegtuig naar Las Vegas. Kortom, online gokken, of je dit nu op je laptop of je mobiel doet, zijn een muisklik of druk op je telefoon van je verwijderd.

Flexibiliteit

Naast beschikbaarheid en gemak is een ander voordeel van online gokken de flexibiliteit. Als speler kan je beginnen met spelen en ook weer stoppen wanneer je wilt. Je kiest er zelf voor wanneer je de draad weer wilt oppakken.

Online gokken kost geen enkele moeite, is 24/7 beschikbaar en kan men doen vanuit de eigen vertrouwde omgeving. Neem bijvoorbeeld online slots, momenteel de meest gespeelde online casino spellen. Voor de liefhebbers van deze slots is het momenteel goed vertoeven bij de online casino’s. Steeds meer video slots die je bijvoorbeeld in de casino’s in Las Vegas vindt, krijgen een online versie. Als speler hoef je dus nergens naartoe en is het door de huidige technologische ontwikkelingen mogelijk om de meeste online slots op je mobiele telefoon te spelen.

Technologische ontwikkelingen

Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat wanneer je als speler op je mobiele telefoon speelt, dit een zelfde soort ervaring geeft als wanneer je op een ander apparaat speelt. Het online gokken op een mobiele telefoon brengt geen beperkingen met zich mee. Daarbij is het mogelijk om tussendoor in een pauze of onderweg nog even te spelen. Dus ook de technologische ontwikkelingen zijn een reden dat online gokken steeds populairder is geworden.

Dit blijkt wel uit de cijfers. In 2012 was er nog sprake van vijf procent van de mobiele internetgebruikers die ervoor kiest om in ieder geval een mobiele app op hun tablet of mobiele telefoon te installeren. In 2017 is dat al meer dan zeventig procent.

Regulering

De verwachting is dat de populariteit voorlopig niet gaat afnemen, zeker niet als Nederland wellicht in 2019 van plan is een nieuwe wet aan te nemen waarbij de online gokmarkt wordt gereguleerd. Daarnaast worden er grote budgetten vrijgemaakt door casino software ontwikkelaars voor verbetering van hun software en om bestaande spellen te optimaliseren.