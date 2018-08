Een 21-jarige Nederlander is in Thailand door een verkeersongeluk om het leven gekomen. Hij overleed woensdag aan zijn verwondingen na maandag te zijn aangereden. Zijn ouders zijn in Bangkok en hebben contact met de Nederlandse ambassade die hen bijstaat, zei een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.

Volgens lokale media komt het slachtoffer uit Bodegraven. Hij zou met een scooter tegen een vrachtwagen zijn gebotst.